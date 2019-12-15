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نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:39 ص
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حازم إمام
حازم إمام
الفجر الرياضي
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أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومحلل قناة “أون سبورت”،أن حازم إمام لاعب الزمالك، قدم مستوى جيد جدا خلال الفترة الماضية ولكنه يجب عليه بضرورة تحليل DNA، خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية،حازم مظلوم إعلاميًا وجماهيريًا، ولم يأخذ حقه خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “يجب على حازم إمام تحليل DNA، كأمثال جوردي ألبا لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، والذي يشارك في 3 مباريات ثم يبتعد عن الفريق الكتالوني”.

وأشار: “هناك مشكلة يعاني منها حازم إمام عندما يلعب بمجهود عالٍ يحدث له إصابات، وهو ما يحتاج إلى سياسة التدوير من قبل المدربين”.
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الكلمات المفتاحية

عودة النقاز حازم امام الزمالك

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