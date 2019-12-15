مخرج "محاكمة سانتا كلوز" يكشف الرسائل والمعاني التى تحملها المسرحية (فيديو)

كشف خالد جلال، مخرج مسرحية "محاكمة سانتا كلوز" التي عرضت في افتتاح "مسرح شباب العالم"، وشاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بعض الرسائل التي تحملها المسرحية، قائلا: "أردت أن أجسد الأفكار التي تصور معاناة الأطفال حول العالم والمجاعات والأوبئة ومن يتاجرون بالأطفال"، مشيرا إلى أنه ألفها في أسبوعين فقط.





وأضاف "جلال" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، قائلا: "الحكاية بدأت السنة الماضية وكانت تجربة لأول مرة وعملنا ورش وعملنا عرض اسمه الزائر ونجحت التجربة وقدمنا الزائر بنجوم من الخارج"، مشيرا إلى إنه تحدث مع الممثلين ومع أطفال عانوا من العنف والعمل في دول بعينها، لبناء المشاهد الأساسية.





وأوضح أن المسرحية عبارة عن محاكمة متخيلة اسمها العدالة الإنسانية وهي محاكمة لسانتا كلوز بسبب أنه لم يذهب للأماكن التي بها مجاعات ويذهب للأماكن المرفهة.





واستطرد: "مثلا مشهد عمالة الأطفال حكى ولد فيتنامي اللي حصل معاه، وقال إن فيه بعض القرى اللي فيها مناجم كتير، واللي صعب الأشخاص الكبار يدخلوها خوفا على حياتهم فبيدخلوا أطفال فقراء لباطن الجبل لزراعة قنابل يرفض الكبار زراعتها، ودا موجود في إفريقيا وأمريكا اللاتينية"، موضحًا أن أجمل المشاهد عندما قالت البنت "الطبيب يعلم الإنسانية ولكنهم يريدون أن يعلموه الكره ويتحول من إنسان إلى مجرم ويرجع إلى أسرته ولكنهم يقولون له الله ودود الله رحيم" وهي ما جعل الجمهور يتأثر وصفق تصفيقا حارا.





واختتم: "المشاهد التمثيلية مختلقة ومن الخيال، "لكن الصور اللي معروضة في العرض صور حقيقية تظهر معاناة الأطفال حول العالم، وتدربنا على المسرحية في مدة أسبوعين فقط من تأليف وعروض تم تناولها بالعرض المسرحي".