قبل أيام من الكلاسيكو.. برشلونة يشتكي "الفار"

وطالب الفريق الكتالوني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بداعي جذب جبرارد بيكيه من مدافع الفريق الباسكي دييجو يورنتي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا، وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وطالب الفريق الكتالوني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بداعي جذب جبرارد بيكيه من مدافع الفريق الباسكي دييجو يورنتي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا، وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وأبرز بارتوميو في الخطاب المرسل لرئيس الاتحاد، لويس روبياليس، انزعاجه الشديد من كيفية استخدام التقنية في هذه اللعبة تحديدا، لاسيما وأن ريال سوسييداد تقدم في النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء شهدت لعبة مماثلة.

وأبرز بارتوميو في الخطاب المرسل لرئيس الاتحاد، لويس روبياليس، انزعاجه الشديد من كيفية استخدام التقنية في هذه اللعبة تحديدا، لاسيما وأن ريال سوسييداد تقدم في النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء شهدت لعبة مماثلة.

وأشارت مصادر من داخل النادي الكتالوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) على أن البرسا يعد أحد أكثر الأندية التي حاربت من أجل تطبيق الـ"VAR"، رغم اعتقادها الواضح بأنها لا ستستخدم بالطريقة الأمثل.

وأشارت مصادر من داخل النادي الكتالوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) على أن البرسا يعد أحد أكثر الأندية التي حاربت من أجل تطبيق الـ"VAR"، رغم اعتقادها الواضح بأنها لا ستستخدم بالطريقة الأمثل.

وفقد البلاوجرانا نقطتين ثمينتين ليصبح رصيده 35 نقطة، ويمهد الطريق أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (34 نقطة) للانفراد بالصدارة في حالة فوزه مساء الأحد على فالنسيا في عقر داره (المستايا).

وفقد البلاوجرانا نقطتين ثمينتين ليصبح رصيده 35 نقطة، ويمهد الطريق أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (34 نقطة) للانفراد بالصدارة في حالة فوزه مساء الأحد على فالنسيا في عقر داره (المستايا).