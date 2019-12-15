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قبل أيام من الكلاسيكو.. برشلونة يشتكي "الفار"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن الفريق سيتحج بشكل رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب الاستخدام السيئ لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد (2-2) اليوم.

وطالب الفريق الكتالوني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بداعي جذب جبرارد بيكيه من مدافع الفريق الباسكي دييجو يورنتي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا، وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وأبرز بارتوميو في الخطاب المرسل لرئيس الاتحاد، لويس روبياليس، انزعاجه الشديد من كيفية استخدام التقنية في هذه اللعبة تحديدا، لاسيما وأن ريال سوسييداد تقدم في النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء شهدت لعبة مماثلة.

وأشارت مصادر من داخل النادي الكتالوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) على أن البرسا يعد أحد أكثر الأندية التي حاربت من أجل تطبيق الـ"VAR"، رغم اعتقادها الواضح بأنها لا ستستخدم بالطريقة الأمثل.

وفقد البلاوجرانا نقطتين ثمينتين ليصبح رصيده 35 نقطة، ويمهد الطريق أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (34 نقطة) للانفراد بالصدارة في حالة فوزه مساء الأحد على فالنسيا في عقر داره (المستايا).

يذكر أن هذا الجدل اشتعل قبل 4 أيام فقط من مباراة الكلاسيكو المرتقبة والتي سيستضيف فيها برشلونة في معقله كامب نو غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، وهي المباراة التي المؤجلة من الجولة الثانية عشر والتي كان مقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيلها ليوم 18 ديسمبر بسبب أعمال الشغب التي ضجت في إقليم كاتالونيا مطالبين بالإنفصال عن إسبانيا.
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الكلمات المفتاحية

كلاسيكو وبرشلونة تقنية الفيديو الدوري الاسباني

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