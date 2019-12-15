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نانسي عجرم تتألق بإطلالة ذهبية في مصر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان ذهبي قصير واعتمدت على اكسسوارات ذهبية وتسريحة شعر جميلة ومكياج خفيف يبرز جمالها اللبناني.

واكتفت من جانها بالتعليق على الصورة  قائلة: "مصر".

تفاعل معها جمهورها من المعجبين وقامو بالتعليق كالتالي " مصر بتحبك، أنا بحبك يا نانسي، جميلة الجميلات "

يشار إلى أن عجرم، أحيت أمس حفلًا بالجامعة الألمانية بمصر، وتفاعل مع أغانيها طلاب الجامعة، على الجانب الآخر شاركت بعض فيديوهات الحفل على الاستوري في "إنستجرام".



نانسي عجرم تتألق بإطلالة ذهبية في مصر
نانسي عجرم تتألق بإطلالة ذهبية في مصر
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