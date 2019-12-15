لاعب السد القطري يكشف أسباب الخسارة أمام مونتيري

أكد الإسباني جابي فيرنانديز، لاعب السد القطري، أن الأسباب التي أدت الى هزيمة السد أمام مونتيري المكسيكي في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية هو سوء التوفيق وبعض الأخطاء الفردية .

أكد الإسباني جابي فيرنانديز، لاعب السد القطري، أن الأسباب التي أدت الى هزيمة السد أمام مونتيري المكسيكي في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية هو سوء التوفيق وبعض الأخطاء الفردية .