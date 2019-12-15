عبد الحليم قنديل يكشف من يتحمل تكاليف منتدى شباب العالم (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، عن مصادر تمويل منتدى شباب العالم منذ انطلاقه حتى الآن، مؤكدا أنه لا يكلف الدولة مليما واحد.





وأضاف "قنديل" خلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" على هامش حضوره لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن المنتدى قائم بالأساس على الشركات الراعية.





وأوضح الكاتب الصحفي، أن المنتدى منصة دولية لمصر، وتعتبر صوت آخر تعبر عن مصر عبر وسائل الإعلام التي تغطي الحدث، وخاصة مع وجود بيئة إعلامية محيطة مناهضة لمصر.





وتابع، هذا المنتدى يتسع لمناقشة ملفات تلامس الشباب، مثل المسرح والتكنولوجيا وتبادل الصدقات والخبرات حول ريادة الاعمال والشركات الناشئة.





وأكد ان عدد الشباب الأفريقي المشارك في المنتدى، يعكس حجم الاهتمام المصري بالعمق الأفريقي.