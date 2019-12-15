Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تعرضت الفنانة منى فاروق، لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى أحدي المستشفيات في دبي، مساء اليوم.

ونشرت الفنانة منى فاروق، صورة لها وهي على السرير وتعليق المحاليل لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منى فاروق على صورتها بالمستشفى قائلة "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا،،، قدر الله وماشاء فعل الحمد الله،، ادعولي بالشفاء الله يشفيني ويعفو عني و يبعد عني كل مكروه ويكفيكم الشر".

وتستقر الفنانة منى فاروق، حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، حيث اعتادت مؤخرًا على نشر يومياتها من هناك.

يذكر أن منى فاروق، شاركت في مسلسل "الاب الروحي" والذي حققق نجاحًًا كبيرًا، وهو بطولة النجم أحمد عبد العزيز ونخبة ضخمة من الفنانين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منى فاروق منوعات ممثلة مستشفى الفجر الفني

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 13 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 15 ساعة

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نقل ابن مجدي كامل ومها أحمد للمستشفى

فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وتؤكد: "بموت ادعولي"

حملة تضامن واسعة مع فيفي عبده بعد إعلانها مرضها

فيفي عبده تكشف آخر مستجدات وضعها الصحي بعد تعرضها لمرض مفاجئ

تعليقات جمهور فيفي عبده بعد إعلانها تماثلها للشفاء!

أول تعليق من فيفي عبده بعد وعكتها الصحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status