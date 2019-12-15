عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة









تعرضت الفنانة منى فاروق، لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى أحدي المستشفيات في دبي، مساء اليوم.ونشرت الفنانة منى فاروق، صورة لها وهي على السرير وتعليق المحاليل لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت منى فاروق على صورتها بالمستشفى قائلة "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا،،، قدر الله وماشاء فعل الحمد الله،، ادعولي بالشفاء الله يشفيني ويعفو عني و يبعد عني كل مكروه ويكفيكم الشر".وتستقر الفنانة منى فاروق، حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، حيث اعتادت مؤخرًا على نشر يومياتها من هناك.يذكر أن منى فاروق، شاركت في مسلسل "الاب الروحي" والذي حققق نجاحًًا كبيرًا، وهو بطولة النجم أحمد عبد العزيز ونخبة ضخمة من الفنانين.