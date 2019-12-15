"بكاء السيسي .. تحذيرات الأرصاد".. أبرز أخبار توك شو يوم السبت

رقية جمال - هدى عبد الرازق – داليا الحسين - أمنية فوزي - كساب أحمد – جرجس ميلاد



تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن توجيه عاجل صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تفقده جامعة الملك سلمان، بأن تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، مشددًا على أننا نسير على الخط الصحيح بشهادة الجميع، وهناك وفود أجنبية أثنوا على المدينة.

"السيسي" يصدر توجيها عاجلا بشأن مدينة شرم الشيخ (فيديو)

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن توجيه عاجل صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تفقده جامعة الملك سلمان، بأن تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، مشددًا على أننا نسير على الخط الصحيح بشهادة الجميع، وهناك وفود أجنبية أثنوا على المدينة.







