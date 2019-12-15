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"بكاء السيسي .. تحذيرات الأرصاد".. أبرز أخبار توك شو يوم السبت

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:24 ص
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تعبيرية
تعبيرية
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رقية جمال - هدى عبد الرازق – داليا الحسين - أمنية فوزي - كساب أحمد – جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"السيسي" يصدر توجيها عاجلا بشأن مدينة شرم الشيخ (فيديو)
كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن توجيه عاجل صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تفقده جامعة الملك سلمان، بأن تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، مشددًا على أننا نسير على الخط الصحيح بشهادة الجميع، وهناك وفود أجنبية أثنوا على المدينة.

"التضامن": تأهيل الطفل ضحية التعذيب وأمه نفسيا قبل إعادته لها (فيديو)
وأوضح الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع كان متواجد طوال اليوم بالأمس مع الطفل مروان ضحية التعذيب من والدته، وأشرفوا على إيداعه بواحدة من أكثر دور الرعاية تميزًا في مصر، وحالته الصحية جيدة جدًا وتم تقديم الرعاية الشاملة له.

وزير التعليم العالي يكشف موعد الانتهاء من جامعة الملك سلمان (فيديو)
فيما كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة الملك سلمان لديها 4 كليات في شرم الشيخ و4 في رأس سدر و6 كليات في الطور، مشيًرا إلى أن الرئيس اطلع على البرامج الدراسية التي ستدرس في جامعة الملك سلمان، كاشفا أنه سيتم الانتهاء منها في 30 مارس المقبل.

منتدى شباب العالم.. أول قبطان طائرة بدون ذراعين تربط حذائها باستخدام أقدامها (فيديو)
واستشاف منتدى شباب العالم، جيسكا كوكس، أول قبطان طائرة بدون ذراعين، خلال الجلسة الافتتاحية في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، التى قامت بتجربة لربط الحذاء مستخدمة أصابع قدميها أمام الحضور.

السيسي يحبس دموعه خلال منتدى شباب العالم.. والسبب (فيديو)
فيما غالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، دموعه لتى انهمرت تأثرًا بظهور محارب السرطان الطفل زين يوسف.

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق غدا
كما استمرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تحذيراتها حول الطقس، عبر بيانًا، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد 15 ديسمبر 2019، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والقاهرة، والوجه البحري، وتمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، وتصل إلى حد السيول على سيناء.

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة لـ منتدى شباب العالم (فيديو)
ووجه أنطونيو غوتيرتش، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة لـ شباب منتدى العالم، خلال فيديو عرضته الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الشباب هم الذين يقودون عملية التطوير على مستوى العالم كله، ولكن كثير من الشباب تواجههم عقبات تحول بينهم وبين إدراك كامل إمكانياتهم، وهذا أمر غير مقبول".

نائبة تركية: جيش أردوغان يدعم مغتصبي الكرديات شمال سوريا (فيديو)
كما عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو لنائبة تركية، تؤكد فيه أن جيش أردوغان يدعم مغتصبي الكرديات شمال سوريا.

والد جون ضحية التنمر: "السيسي راجل ماشي دوغري.. والعالم كله مقتنع به"
وتقدم مانوت شول، والد الطفل جون ضحية التنمية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب نجله في فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

بشير عبدالفتاح: ترسيم حدود المتوسط أصاب أردوغان بالجنون
وأكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصيب بحالة من الهلع، بعدما حددت عملية ترسيم الحدود البحرية 14 ميلا مربع لتركيا، لم يوجد فيها نفط أو غاز، في الوقت الذي استطاعت فيه قبرص واليونان ومصر باكتشاف حقول غاز.

منتدى شباب العالم.. أحمد حلمي: "مش من الإنسانية إننا نحول نعمة الاختلاف لخلاف" (فيديو)
قال الفنان أحمد حلمي، إنه إنسان بغض النظر عن اسمه أو جنسيته، معقبًا: "أنا إنسان، وهذا لا يفرق كوني جورج أو محمد، أو كوني رجل أو امرأة، بس في الحقيقة لو قالتها ست هتفرق وهتحلوا، أنا منحاز للجنس اللطيف".
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