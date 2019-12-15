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التفاصيل الكاملة في انتقال كهربا للأهلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن كواليس اتمام صفقة محمود عبدالمنعم كهربا، مشيرًا إلى أن ملف التعاقد مع اللاعب تم فتحه فقط منذ 10 ايام، وليس من شهور كما يتردد في الاعلام.


وقال توفيق، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس السبت، عبر قناة "أون سبورت": "ملف التعاقد مع كهربا فتح منذ 10 ايام فقط، وذلك بعد الجلسة التي جمعت بين المدير الفني رينيه فايلر ولجنة الكرة والكابتن الخطيب، وطلب خلالها السويسري ضم اللاعب".


وتابع: "اسم الأهلي ارتبط بكهربا من فترة طويلة، وذلك قبل تفاوضنا معه بشهور، وهذا ما أحدث توهج كبير بالوسط الرياضي، ولا نلتفت لمن يتحدثون باسم الأهلي وليست لهم صفة".


ورفض توفيق، الافصاح عن القيمة المالية التي سيتقاضها "كهربا"، مشيرًا إلى أن الأمور المالية الخاصة باللاعبين تعد شأن داخلي.


وأوضح: "رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يستقر حتى الآن الصفقة الثانية الذي يرغب في ضمها خلال الفترة المقبلة للفريق".


وأشار توفيق في تصريحاته، إلى أن الأهلي سيقوم بقيد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمته الأفريقية، ليتبقى بعدها مقعدين متاحين.


وأضاف: "كهربا بالتأكيد سيتم قيده أفريقيًا، وسيتبقى بعدها ثنائي بإمكاننا إضافته، لكن هذا الملف يخص سيد عبد الحفيظ".


واستكمل: "لا توجد أي خطوات بخصوص التعاقد مع مهاجم جديد، حتى الآن فايلر لم يحدد اللاعب الذي يريد التعاقد معه ولا حتى مركزه".


واستطرد: "لدينا لاعب واحد فقط بإمكاننا التعاقد معه، لكن الحديث عن الأمر حاليًا سابق لأوانه، وكذلك لا صحة لوجود رفض من جانب فايلر لكهربا، ".


واختتم: "هناك عدد من اللاعبين سيخرجون للإعارة في يناير القادم، لن أتحدث عن أسماء ولكن لدينا عروض من أندية عدة لضم لاعبينا، سنعرض الأمر على الجهاز الفني وهو من سيقرر".

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