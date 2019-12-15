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بنفيكا يفوز على فاماليكاو رباعية نظيفة في الدوري البلجيكي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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بنفيكا موقعه في صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على فاماليكاو 4 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني والذي يستضيف تونديلا في ختام المرحلة مساء الاثنين، بينما تجمد رصيد فاماليكاو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وسجل الأهداف الأربعة لبنفيكا، كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 39 ولويس ميجيل ألفونسو (الهدفان الثاني والثالث) في الدقيقتين 48 و63 وكايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 89 .

وأستفاد فريق ماريتيمو من خطأ المنافس وتغلب على بوافيستا 1 / صفر في وقت سابق اليوم.
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