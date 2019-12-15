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7 عوامل ساهمت في نجاح مسلسل "ممالك النار"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:42 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حقق مسلسل "ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوي، نجاحًا كبيرًا عقب طرح أولى حلقاته وهو من أكثر المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة عالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر "ممالك النار"، منذ وقت عرضه عبر شاشة "إم بي سي"، مؤشرات جوجل وتويتر، كما حصل على إشادات كثير من النجوم بالوطن العربي.


وبعد انتهاء المسلسل وتصدر التريندات ترصد بوابة الفجر 7 أسباب ساهمت في نجاحه

1- يعتبر الإنتاج الدرامي الأضخم في تاريخ الدراما بالوطن العربي

2 - براعة خالد النبوي، في تجسيد شخصية طومان باي

3- يضم عددًا كبيرًا  من النجوم الكبار والشباب.

4- ظهور وجوه جديدة ونجوم صاعدة في عالم التمثيل.

5- حبكة المؤلف التي شوقت الجمهور للحلقات التالية.

6- إعادة تقديم أعمال تاريخية بعد انقطاع لعدة سنوات عن الدراما المصرية

7 - اختيار نجوم على أعلى مستوى من التمثيل

"ممالك النار"، تدور أحداثه في إطار الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان الكبير خالد النبوي، ورشيد عساف، ومحمود نصر، ومني واصف، وكنده حنا، وفتحي الهداوي، وديمه قندلفت، ورفيق علي أحمد، وعاكف نجم، وقصي الشوفي، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.


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