مفاجأة.. سعد لمجرد يقتحم عالم التمثيل









وأشار إلى أن المسلسل سوف يكون به نجوم من جنسيات مختلفة كمصر ولبنان وسوريا، فيما يتم تصويره في لبنان.





مسلسل "كارت أخطر" مكون من حلقات مدتها ستون دقيقة بأحداث منفصلة عن الحلقة الأخرى.



يذكر أن سعد لمجرد اتفق على المشاركة في اكثر من عمل درامي، ولكنه تعرض لظروف واضطر لتأجيلهم.



وقدم "مجرد" العديد من الاعمال الغنائية منها: واعديني، ساعة سعيدة، ولا عليك، انا ماشي ساهل، انت معلم، كازبلانكا، بدك ايه، انساي، سلام.









تعاقد المطرب سعد المجرد، مع المنتج زياد شويري لخوض تجربة التمثيل، وذلك عبر مسلسل "كارت أخطر".وكشف شويري، عن مفاجأة مشاركة سعد لمجرد في هذا العمل الذي يعد الأول له بمجال التمثيل.