Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. سعد لمجرد يقتحم عالم التمثيل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

تعاقد المطرب سعد المجرد، مع المنتج زياد شويري لخوض تجربة التمثيل، وذلك عبر  مسلسل "كارت أخطر".

وكشف شويري، عن مفاجأة مشاركة سعد لمجرد في هذا العمل الذي يعد الأول له بمجال التمثيل.

وأشار إلى أن المسلسل سوف يكون به نجوم من جنسيات مختلفة كمصر ولبنان وسوريا، فيما يتم تصويره في لبنان.

مسلسل "كارت أخطر" مكون من حلقات مدتها ستون دقيقة بأحداث منفصلة عن الحلقة الأخرى.

يذكر أن سعد لمجرد اتفق على المشاركة في اكثر من عمل درامي، ولكنه تعرض لظروف واضطر لتأجيلهم.

وقدم "مجرد" العديد من الاعمال الغنائية منها: واعديني، ساعة سعيدة، ولا عليك، انا ماشي ساهل، انت معلم، كازبلانكا، بدك ايه، انساي، سلام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطرب مسلسل م سعد لمجرد تمثيل انساي

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 15 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 6 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 15 ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status