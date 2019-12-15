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برشلونة يترقب مغادرة جوارديولا لنادي مانشستر سيتي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
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جوارديولا
جوارديولا
عبدالقادر عرابي
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تترقب إداؤة نادي برشلونة الإسباني وضعية المدرب السابق للفريق بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.


زذكرت تقارير إنجليزية، أن برشلونة يتأهب للإعادة جوارديولا مرة أخرى لملعب كامب نو نهاية الموسم الحالي، في حالة رحيل جوارديولا.


وكانت تقارير صحفية قد كشفت وجود بند يسمح لبيب بالرحيل هذا الموسم دون دفع أي مبلغ مادي.


ورغم نفي جورديولا لوجود هذا البند، إلا أن مستقبل صاحب الـ 48 عاماً من البقاء،الموسم القادم محل شك، بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح متأخراً علن ليفربول بـ 17 نقطة.


وتتطلع إدارة النادي الكتالوني لإستعادة بيب مجدداً، في ظل صعوبة بقاء المدرب الحالي إرنستو فالفيردي خلال الموسم القادم.


جدير بالذكر أن جوارديولا يرتبط بعقد ممتد مع الفريق حتى عام 2021، وتشير التقارير لأن هذا الموسم سيكون الأخير، للإسباني في ملعب الإتحاد.


ويستعد مانشستر سيتي لملاقة أرسنال بملعب الإمارات ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.


ويتواجد السيني في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي تغلب على واتفورد اليوم بثنائية النجم المصري محمد صلاح ضمن إفتتاحية الجولة.

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