إليسا: ‏"الأمن مطلبنا.. ورجل الأمن منشيلو بعيوننا"





نشرت الفنانة إليسا تغريدة جديدة لها طالبت خلالها بالأمن والمساواة لبلدها لبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وكتبت "إليسا" قائلة: "‏الأمن مطلبنا ورجل الأمن منشيلو بعيوننا، كل اللي عم نطلبوا شغلة واحدة المساواة".



وأضافت: ما تخلونا نحس إنه في صيف وشتاء تحت سقف واحد، وانه الناس عم تفقد الثقة لأنة انتوا الضمانة".



وعلق أحد المتابعين قائلًا: "الله يحميكم ويحفظكم من كل شر".





كانت قوان مكافحة الشغب في لبنان، تعرضت لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الاشخاص.



وطالبت قوى الأمن بوقف هذه الاعتداءات، والا ستضطر لاتخاذ اجراءات اضافية وأكثر حزمًا.



