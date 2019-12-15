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مارسيليا يتعادل مع ميتز في الدوري الفرنسي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
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مارسيليا
مارسيليا
وكالات
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تعادل فريق مارسيليا مع فريق ميتز وتعادل معه 1 / 1 أمس السبت في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب نانت على نيم أولمبيك 1 / صفر وستاد ريمس على تولوز 1 / صفر وتعادل أميان مع ديجون 1 / 1 وأنجيه مع موناكو سلبيا وستاد بريست مع نيس سلبيا.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، كما رفع ميتز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم ميتز بهدف سجله أوبا نجيت في الدقيقة 40 وكاد زميله حبيب ديالو أن يعزز تقدم الفريق في الدقيقة 52 لكنه أهدر فرصة التسجيل من ضربة جزاء.

وقبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، سجل نيمانيا رادونجيتش هدف التعادل 1 / 1 لمارسيليا.

وتغلب نانت على نيم أولمبيك بهدف وحيد سجله عمران لوزا في الدقيقة 28، ليرتفع رصيد نانت إلى 29 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد نيم أولمبيك عند 12 نقطة في المركز العشرين الأخير.

كذلك تغلب ستاد ريمس على تولوز بهدف وحيد أيضا سجله ريمي أودين بعد ثماني دقائق من بداية المباراة، ليرتفع رصيد ستاد ريمس إلى 27 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتعادل أنجيه مع موناكو سلبيا، ليرفع أنجيه رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف موناكو صاحب المركز التاسع.

وبالنتيجة نفسها، تعادل ستاد بريست مع نيس، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 24 نقطة لنيس في المركز الثالث عشر.
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