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خالد النبوي يتصدر تريند تويتر بعد ظهوره مع عمرو أديب وحديثه عن طومان باي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر الفنان خالد النبوي، تريند تويتر، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر". 

وخلال الحلقة تحدث خالد النبوي عن آخر أعماله مسلسل "ممالك النار"، وكواليس العمل وردود الأفعال التى تلقاها من الجمهور طوال فترة العرض، حيث جسد النبوي شخصية السلطان المملوكي طومان باي، وقد تميز فى تقديمها وأبهر الجميع.

يشار إلى أن هذا الظهور التليفزيوني الأول ل 'خالد النبوي' بعد انتهاء حلقات مسلسله "ممالك النار"، كما يذكر أن هذا العمل حقق نجاحاً كبيراً وردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور، وأشاد الجمهور بأداء خالد النبوي.

مسلسل "ممالك النار" تدور أحداثه الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية في الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.

و'ممالك النار' من بطولة كلا من"خالد النبوي، محمود نصر، رشيد عساف، كندة حنا، منى واصف، عبد المنعم عمايري، عاكف نجم'، ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد الملك.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان طومان باي خالد النبوي الفجر الفني

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