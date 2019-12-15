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خالد النبوي لعمرو أديب: انا أهلاوي وأحب اغيظك شوية (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
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خالد النبوي
خالد النبوي
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كشف الفنان خالد النبوي، عن انتمائه الكروي، قائلا: "أنا اهلاوي جدا جدا جدا.. بس بحب اللعبة الحلوة".
ورد عمرو أديب، قائلا: "راضى انت عن الأهلي السنادي.. فايلر وكهربا اللى جالكم".

وأضاف "النبوي" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، قائلا "اللى يدخل تحت مظلة الأهلي بيمشي بنظام الأهلي وقوانين الأهلي ومبادئ الأهلي".

فرد عمرو أديب قائلا: "حاسس انك بتخبط على نادي تاني"، ما أثار ضحك الفنان خالد النبوي الذى رد قائلا: "لا والله بس انا بحب اغيظك شوية".

وجسد الفنان المصري خالد النبوي، دور البطولة في مسلسل "ممالك النار"، الذى للقائد طومان باي، حيث سرد المسلسل جزء من تاريخ الأعمال الدموية التى ارتكبها العثمانيين على أرض مصر.
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الكلمات المفتاحية

كهربا فايلر عمرو أديب خالد النبوي الأهلي

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