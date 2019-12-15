قبل مواجهة الليلة.. تفوق أحمر كاسح في تاريخ مواجهات الأهلي ضد حرس الحدود (أرقام)

يستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 20 20.







ويسعي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز والوصول للفوز السادس على التوالي بالبطولة المحلية، وحصد 3 نقاط جديدة ليرفع رصيده لـ 18 نقطة من أجل استعادة صدارة الدوري والتي انتزعها منه فريق المقاولون العرب بالجولة الماضية بعدما وصل لـ 16 نقطة.





أما فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة اليوم لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويحتل الفريق العسكري المركز السابع في الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من 7 مباريات.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد حرس الحدود:



يتفوق الأهلي تاريخيًا على فريق حرس الحدود، حيث سبق وتقابل الفريقين 33 مباراة سابقة بمختلف البطولات (29 مباراة بالدوري الممتاز – 2 بكأس مصر – 2 بكأس السوبر المحلي)، حقق المارد الأحمر الفوز في 25 مباراة، وحسم التعادل 4 مباريات، بينما فاز الفريق العسكري في 4 مباريات.





نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 55 هدفًا في شباك حرس الحدود، بينما استقبلت الشباك الحمراء 19 هدفًا فقط، ويعد عماد متعب نجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 9 أهداف.





وكانت أول مواجهة جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم 1964-1965 وكان يحمل الحرس اسم "السواحل" وقتها، وفاز المارد الأحمر 1-0، بينما آخر مواجهة جمعت بينهما كانت في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي، وفاز الأهلي بنفس النتيجة ايضًا.





ولم يفز حرس الحدود على الأهلي منذ 24 مايو لعام 2015، عندما فاز الفريق العسكري بهدف دون مقابل في الجولة 32 من الدوري الممتاز، وخاض الفريقين بعد هذه المباريات، 5 مباريات أخري فاز بها جميعًا الأهلي، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة منها.