محمد محمود عبد العزيز يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها (صور)





الحبايب كل سنه وإنتى طيبة وفي أحسن صحه وأحسن حال وعقبال مليون سنة يا أختى الغاليه ومرات أخويا العزيزة و دايماً يارب متجمعين ومجمعانا على خير ان شاء الله... أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا".



يشار إلى أن أخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز، مسلسل" قيد عائلي "الذي تم عرضه منذ فترة عبر شاشة bmc وحقق المسلسل نجاح كبير، وذلك لكونه من أضخم الأعمال في الدراما من ناحية الإنتاج، فقد شارك به أكثر من 23 نجم من الصف الأول.



ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.









حرص المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، على تقديم تهنئة خاصة لزوجة شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بحضور عدد كبير من بعض الأصدقاء المقربين.ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة برفقة أصدقائه وشقيقه كريم، عبر حسابه الشخص الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق على الصورة قائلاً: "