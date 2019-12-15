محمد رمضان بعد خلعه ضرس العقل: "بفكر ابعته المتحف" (صور)









وعلق على الصورة قائلًا: "وأنا بتأمل ضِرس العقل بتاعي، بعد ما دكتور الأسنان قالي إن ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده، بأفكر أبعته المتحف المصري يتحلل".



وبادل الجمهور محمد رمضان المزاح، بعد نشره صورة ضرس العقل، حيث من المعروف عنه دائمًا يحب أن يشارك جمهوره كل تفاصيل يومه عبر السوشيال ميديا.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زلزال"، الذي شارك به خلال رمضان 2019، وتدور أحداث المسلسل فس إطار اجتماعي، وشارك في البطولة أحمد صيام، وهنادي مهني، وماجد المصري، ومني عبد الغني.













مازح الفنان محمد رمضان، جمهوره بعد خلعه ضرس العقل، حيث نشر صورة له وهو يمسك بضرس العقل، عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".