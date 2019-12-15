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بعد ثنائية واتفورد.. أهداف محمد صلاح تُثير "جنون" الإنجليز

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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أهداف محمد صلاح اليوم| قاد نجم منتخب مصر محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه واتفورد بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

أهداف محمد صلاح في شباك واتفورد:

وسجل محمد صلاح ثنائية ليفربول في شباك واتفورد في لقاء الفريقين مساء السبت، حيث جاء الهدف الأول بالدقيقة 38، بعد انطلاقة سريعة للسنغالي ساديو ماني من منتصف الملعب ثم مرر الكرة طولية لزميله "صلاح" المندفع بسرعة تجاه المرمي برفقة مدافع واتفورد لكنه رواغ خصمه ببراعة وسدد في لمح البصر كرة (R2) بقدمه اليمني سكنت الزاوية اليسري لحارس المرمي.

الهدف الثاني لـ"صلاح" في شباك واتفورد لا يقل جمال وروعة عن هدفه الأول، وسجله في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، حيث أرسل ساديو ماني كرة عرضية وصلت لـ أوريجي والذي حاول تسديدها في المرمي مباشرة ولكنها جاءت غير متقنة لتصل لـ صلاح والذي وضعها بـ"الكعب" من بين أقدام مدافع واتفورد ليمنح فريقه فوزًا مستحقا بهدفين دون مقابل ويقوده للابتعاد بصدارة الترتيب.

أهداف "صلاح" تثير جنون الإنجليز:
أصابت أهداف محمد صلاح في مرمي واتفورد، جمهور ليفربول بالفرحة الجنونية العارمة، أولًا بسبب إبداع "صلاح" في إحرازه الأهداف بلمسة جمالية رائعة، كما أن المنافس كان ندًا قويًا في بداية المباراة ونجح في غلق المساحات بشكل جيد أمام هجوم الريدز قبل أن يخترقه نجم الفراعنة ويسجل هدفين، ومنح فريقه فوزًا جعله يحلق بعيدًا بصدارة ترتيب البريميرليج واقترب بقوة من حصد لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 – 1990.

وانتزع محمد صلاح ايضًا آهات الجماهير الانجليزية التي هتفت بجنون له خلال مباراة سالزبورج الماضية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفًا صعبًا من زاوية مستحيلة وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2-0 والتأهل لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية.

محمد صلاح "بعبع" واتفورد بالدوري الإنجليزي:
أصبح محمد صلاح مثل "الكابوس" بالنسبة لفريق واتفورد الإنجليزي، حيث اعتاد اللاعب المصري على هز شباك الفريق بالأهداف، وخاض "مو" 5 مباريات ضد واتفورد في البريميرليج، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع هدفين، ليصبح أكثر الأندية الانجليزية استقبالا للأهداف من "صلاح"، كما أن هذا الفريق كان شاهدًا على الـ"سوبر هاتريك" الوحيد للاعب مع ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 5-0.
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الكلمات المفتاحية

ليفربول وواتفورد أهداف محمد صلاح اليوم

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