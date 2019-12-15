مفاجأت بالجملة في التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الأحد 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز أرينا.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي



وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 4" بتعليق حفيظ دراجي.





دوافع يوفنتوس من مواجهة اودينيزي اليوم بالدوري الإيطالي



ويدخل نادي يوفنتوس مباراة أودينيزي اليوم وعينه على الفوز فقط ليعود لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي ويحاول توسيع الفارق مع نادي إنتر ميلان منافسه التقليدي هذا الموسم.





دوافع أودينيزي من مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي



كما يرغب نادي أودينيزي في تحقيق نتيجة إيجابية من مباراة يوفنتوس اليوم ليحاول تحسين ترتيبه في الدوري الإيطالي.





متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي



ويتصدر نادي إنتر ميلان حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 38 نقطة من أصل 15 لقاء خاضه الفريق حتى الآن في البطولة.





تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو

خط الوسط: إيمري تشان – ماتويدي – بينتاكور

خط الهجوم: بيرنارديسكي – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.





ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي



ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.