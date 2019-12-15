Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب يقترح على خالد النبوي تقديم عمل فني عن محمد صلاح

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
Advertisements
خالد النبوي
خالد النبوي
هدى عبدالرازق
Advertisements
اقترح الإعلامي عمرو أديب، على الفنان خالد النبوي، أن يجسد دور اللاعب محمد صلاح في عمل فني، قائلا: "إنت شبهه أوي.. تحلق ذقنك تمثل حياته وهو صغير، وتكبر دقنك تمثل حياته في ليفربول".

ورد الفنان خالد النبوي، خلال حواره بالبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ضاحكًا: "يا ريت فكرة رائعة، بس محمد صلاح عمل دوبلير ليا في الملعب"، ليرد "أديب" إلى أنه يمكن تقديم العمل الفني عن صلاح ويكون مترجم لأكثر من لغة.

وأَضاف "أديب"، أن هناك كثيرين يريدون أن يتعرفوا على رحلة محمد صلاح إلى ليفربول، مشيدا بالهدفين الذين أحرزهما صلاح مؤخرًا، ليعقب الفنان خالد النبوي: "محمد صلاح مبدع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح خالد النبوي أخبار

أخبار تهمك

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 17 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ أقل من ساعتين

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 8 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 17 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

زاهي حواس مداعبًا عمرو أديب: "الفراعنة كانوا أهلاوية"

عاجل.. أول تعليق لـ الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء

عاجل.. أول تعليق تلفزيوني لـ"الشرنوبي" بعد إيقافه عن الغناء

10 معلومات عن خالد النبوي بعد دوره في "ممالك النار"

عاجل.. شاهد رد فعل خالد النبوي بعد طلب عمرو أديب منه تجسيد شخصية محمد صلاح (فيديو)

خالد النبوي يتصدر تريند تويتر بعد ظهوره مع عمرو أديب وحديثه عن طومان باي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status