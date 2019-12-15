عمرو أديب يقترح على خالد النبوي تقديم عمل فني عن محمد صلاح





ورد الفنان خالد النبوي، خلال حواره بالبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ضاحكًا: "يا ريت فكرة رائعة، بس محمد صلاح عمل دوبلير ليا في الملعب"، ليرد "أديب" إلى أنه يمكن تقديم العمل الفني عن صلاح ويكون مترجم لأكثر من لغة.



وأَضاف "أديب"، أن هناك كثيرين يريدون أن يتعرفوا على رحلة محمد صلاح إلى ليفربول، مشيدا بالهدفين الذين أحرزهما صلاح مؤخرًا، ليعقب الفنان خالد النبوي: "محمد صلاح مبدع".



اقترح الإعلامي عمرو أديب، على الفنان خالد النبوي، أن يجسد دور اللاعب محمد صلاح في عمل فني، قائلا: "إنت شبهه أوي.. تحلق ذقنك تمثل حياته وهو صغير، وتكبر دقنك تمثل حياته في ليفربول".