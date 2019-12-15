منتج "ممالك النار": خالد النبوي فعل مثل ميل جيبسون.. ولن يأتي بعده من يجسد طومان باي (فيديو)









مدح المنتج ياسر حارب منتج مسلسل 'ممالك النار' الفنان المصري خالد النبوي على أداءه المتميز فى مسلسل "ممالك النار"وأضاف حارب خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج 'الحكاية' الذي يذاع على قناة 'أم بي سي مصر'، قائلًا:خالد النبوي فعل مثل ميل جيبسون وختم شخصية طومان باي .. ولن يأتي من يقوم بهذا الدور من بعده'.يشار إلى أن 'ممالك النار' تدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية في الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.ويضم 'ممالك النار' نخبة من النجوم المتميزة فى عالمنا العربي وهم"خالد النبوي، رشيد عساف، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، عبد المنعم عمايري، رنا شميس، ياسين بن قمرة"، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج ياسر حارب، وإخراج البريطاني بيتر ويبر.