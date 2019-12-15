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عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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السيدة الأولى في منتدى شباب العالم
السيدة الأولى في منتدى شباب العالم
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أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، والذي يقام في شرم الشيخ.

وقالت السيدة الأولى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".
عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامي
عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامي
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