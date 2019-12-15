عالم مصريات: الرئيس السيسي من أذكى العقليات.. ويتعامل بذكاء حاد (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن ما تم في مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات عملاقة، وأنفاق، وكباري، عبارة عن إنجازات رهيبة.





وأشاد "السيسي"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامجها "الآن"، المذاع على فضائية "‘إكسترا نيوز" مساء السبت، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي من أذكى العقليات التي أراها".





وأضاف عالم المصريات، أن مصر كانت مطرودة من الاتحاد الإفريقي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بسياسته جعل نفسه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعمل بذكاء حاد.





ولفت إلى أن منتدى شباب العالم له آثار وثمار لا حدود لها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكي ويعلم ذلك جيدًا.