Advertisements
Advertisements
Advertisements

عالم مصريات: الرئيس السيسي من أذكى العقليات.. ويتعامل بذكاء حاد (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
Advertisements
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن ما تم في مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات عملاقة، وأنفاق، وكباري، عبارة عن إنجازات رهيبة.

وأشاد "السيسي"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامجها "الآن"، المذاع على فضائية "‘إكسترا نيوز" مساء السبت، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي من أذكى العقليات التي أراها".

وأضاف عالم المصريات، أن مصر كانت مطرودة من الاتحاد الإفريقي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بسياسته جعل نفسه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعمل بذكاء حاد.

ولفت إلى أن منتدى شباب العالم له آثار وثمار لا حدود لها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكي ويعلم ذلك جيدًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم السيسي الرئيس أخبار

أخبار تهمك

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ ساعة و 9 دقيقة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 15 ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ أقل من ساعتين

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 7 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم في جولته الثانية: نريد عالم بلا فقر أو جهل

السيسي: الرئيس السوداني أصر على المشاركة في منتدى شرم الشيخ رغم مشغولياته (فيديو)

أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 6-11-2018

انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

تعرف على الجلسة الافتتاحية بملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

عالم مصريات: الرئيس السيسي يشبه الفرعون حورمحب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status