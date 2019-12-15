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مشاهدات مرتفعة لكليب حماقي الجديد "راسمك في خيالي" في وقت قياسي (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
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تجاوزت مشاهدات أغنية "راسمك في خيالي" التي طرحها المطرب محمد حماقي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الـ 3 ملايين مشاهدة.

وحققت الأغنية التي طرحها حماقي في يوم 9 ديسمبر الجاري، حتى الآن أكثر من 3,310,069 مشاهدة.

"راسمك في خيالي" من ألبوم حماقي الأخير "كل يوم من ده"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، اخراج مصطفى عامر.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، حيث توالت العديد من التعليقات الإيجابية، معبرين عن روعة الكليب وحبهم لحماقي.

وظهر خلال الكليب مشهد الشاب الذي صعد بصحبة فتاة على خشبة مسرح حفل حماقي قبل أيام، حيث قام بخطبتها أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة.


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منوعات كليب راسمك في خيالي الفجر الفني

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