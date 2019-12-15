حليمة أدين عن منتدى شباب العالم: "مدهش" (فيديو)

أعربت حليمة أدين، أول عارضة أزياء محجبة، عن سعادتها لمشاركتها بمنتدي شباب العالم في نسخته الثالثة المقام فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر، وكانت دائما تتطلع لزيارتها.



وأضافت حليمة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر، المذاع عبر فضائية CBC، مساء السبت أن منتدى الشباب فى شرم الشيخ مدهش للغاية، والمدهش أيضا أن تلتقي بكل هذا الحشد من الشباب من مختلف دول العالم، وأن يكونوا موجودين في مكان واحد، مضيفة: "لم أكن أتخيل أن أحقق ذلك في سن 22، أشعر بالفخر".



وأشارت أول عارضة أزياء محجبة إلى أنه يجب أن يغير الشخص من نفسه، ولا يهم من أين جاء، مؤكدة أن المجتمع يدعمها وتشعر بالأمان.

