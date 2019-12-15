وسيم السيسي: الشمبانزي هو أول من استخدم التكنولوجيا (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن أول من استخدم التكنولوجيا هو "شمبانزي"، عندما أمسك فرع شجرة وضربه به "شمبانزي" آخر، موضحًا أن ذلك نوع من أنواع التكنولوجيا.



وأشار "السيسي"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامجها "الآن"، المذاع على فضائية "‘إكسترا نيوز" مساء السبت، إلى أن التكنولوجيا هي استخدام العلوم وتطبيقها، أما الحضارة فتعني الأدب ورقة التعامل مع الإنسان الآخر.



وأكد أن المصري منذ قديم الأزل وهو رقيق التعامل مع الآخر، ومع الحيوان، متابعًا: "الأجانب إللي بييجوا مصر بيلمسوا رقة تعامل المصريين"، لافتًا إلى أن السياح يرون إنجازات مصر الحقيقية.

