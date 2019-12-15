Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب يكشف تأثير مسلسل ممالك النار على تركيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمسلسل ممالك النار، والذي حقق نجاح كبير خلال عرضه الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه عمل فني يحترم المشاهد، ولا يستخف بعقله، وليس ساذجًا، ويوضح الحقائق.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن العمل كان مهتما بالتفاصيل الصغيرة، والإنتاج كان سخي وضخم، مؤكدًا أن مسلسل ممالك النار بحلقاته الـ 14 كان بمثابة 14 فيلم ضخم، معقبا: "الفن كتب التاريخ".

وأضاف الإعلامي، أن المسلسل عمل ابداعي أكد أن الفن سلاح، حيث أنه هز الدولة التركية، وخرج مستشار الرئيس التركي أردوغان ويهاجم المسلسل، معقبا: "المسلسل هز أركان الدولة التركية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممالك النار عمرو أديب أخبار

أخبار تهمك

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 4 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

"أديب" يعلق على مسلسل الجاسوس الإسرائيلي.. ويروي مشهدا غريبا به

ممالك النار | شاهد الحلقة الأولى من مسلسل خالد النبوي الجديد على قناة MBC ام بي سي .. اعرف موعد عرضها وتردد القناة

"إنفوجراف".. ما تعرفه عن معتز هشام بعد مشاركته في "ممالك النار"

منافسة شرسة بين "ممالك النار" و"المؤسس عثمان" بالتزامن مع عرض المسلسلين في نوفمبر الجاري

مؤلف ممالك النار: المسلسل ليس له أي توجيهات سياسية.. ونقل الأحداث بحيادية

التفاصيل الكاملة.. لـ أزمة إذاعة القرآن الكريم مع مسلسل ممالك النار وخالد النبوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status