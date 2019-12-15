عمرو أديب يكشف تأثير مسلسل ممالك النار على تركيا



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن العمل كان مهتما بالتفاصيل الصغيرة، والإنتاج كان سخي وضخم، مؤكدًا أن مسلسل ممالك النار بحلقاته الـ 14 كان بمثابة 14 فيلم ضخم، معقبا: "الفن كتب التاريخ".



وأضاف الإعلامي، أن المسلسل عمل ابداعي أكد أن الفن سلاح، حيث أنه هز الدولة التركية، وخرج مستشار الرئيس التركي أردوغان ويهاجم المسلسل، معقبا: "المسلسل هز أركان الدولة التركية".



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمسلسل ممالك النار، والذي حقق نجاح كبير خلال عرضه الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه عمل فني يحترم المشاهد، ولا يستخف بعقله، وليس ساذجًا، ويوضح الحقائق.