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محمد صلاح يحصل علي إشادة أساطير البريميرليج بعد التألق أمام واتفورد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي إشادة كل من بيتر كراوتش مهاجم نادي ليفربول و ستوك سيتي السابق و جو كول أسطورة نادي تشيلسي السابق بعد تألقه اللافت أمام واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


تعرف علي ما قاله أسطورة تشيلسي عن محمد صلاح :

قال جو كول:" محمد صلاح يمتلك درجة من الهدوء يتفوق بها على الكثير من اللاعبين يمتلك لمسة ليونيل ميسي التي تسبق الهدف لقد شاهدناه يسجل هذا الأسبوع بشكل لا يصدق في الهدف الأول أمام واتفورد كان مذهل انظر الي عدد مدافعي واتفورد في اللعبة اللمسة الأخيرة من صلاح لا يستطيع أي لاعب أخر أن يمتلك هذا القدر من الهدوء، هو يمتلك لمسة ميسي عندما ينضم بالكرة للداخل ويسددها تجاه الزاوية البعيدة تلك اللمسة أبعدت الكرة عن ضغط الدفاع ليتمكن من تصحيح وضع جسده، ويسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى، إنها لمسة لا تصدق".


تعرف علي تصريحات أسطورة ليفربول السابقة عن محمد صلاح :

قال بيتر كراوتش:" أرقام محمد صلاح مذهلة مع ليفربول ومشابهة لتلك التي حققها لويس سواريز وتوريس عندما انتقلا الي صفوف نادي ليفربول ولكنه تجاوزهما لقد صنع الفارق اليوم وكان فعالًا للغاية مرة أخرى محمد صلاح لاعب ينتمي إلى النخبة يلعب بكل قوته في البريميرليج إنه لمن دواعي سروري أن أشاهده في الدوري الإنجليزي الممتاز ".


محمد صلاح يقود ليفربول للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز :

قاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فريقه الريدز لفوز مهم للغاية علي حساب نظيره فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث استطاع أن يسجل هدفي اللقاء ويحصل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


وبهذه النتيجة حصل نادي ليفربول علي ثلاث نقاط هامة للغاية جعلته ينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي بينما ظل نادي واتفورد في المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق فوزا وحيدا هذا الموسم في البطولة الإنجليزية من 17 مباراة لعبها بالبريميرليج.
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محمد صلاح ضد واتفورد محمد صلاح ليفربول الدوري الانجيلزي

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