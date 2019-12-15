رئيس جامعة سوهاج: نحن من أفضل 100 جامعة على مستوى إفريقيا والدول العربية



وأضاف "حسن"، خلال حواره في البرنامج أن الطلاب أصبحوا أكثر وعي وحكمة ويستطيعون إنجاز الأمور.



قال أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى إفريقيا والدول العربية رغم أنها مؤسسة من عام 2006 فقط، كما أنها الجامعة الأولى على مصر فيما يخص البحث العلمي.وأضاف "عزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد"، مساء السبت أن الجامعة مصنفة ما بين المرتبة 601 و800 في علوم المواد الفيزيائية والكمبيوتر والهندسة".وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الجامعات المصرية في ترتيب عالمي ومتقدم، مؤكدا أن جامعة سوهاج لم نتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب على الإطلاق والفرصة متاحة للجميع.من جانبه، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة لم تتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب على الإطلاق، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والطلاب كانت تراقب وتدير الانتخابات.