Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جامعة سوهاج: نحن من أفضل 100 جامعة على مستوى إفريقيا والدول العربية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
Advertisements
أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى إفريقيا والدول العربية رغم أنها مؤسسة من عام 2006 فقط، كما أنها الجامعة الأولى على مصر فيما يخص البحث العلمي.

وأضاف "عزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد"، مساء السبت أن الجامعة مصنفة ما بين المرتبة 601 و800 في علوم المواد الفيزيائية والكمبيوتر والهندسة".

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الجامعات المصرية في ترتيب عالمي ومتقدم، مؤكدا أن جامعة سوهاج لم نتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب على الإطلاق والفرصة متاحة للجميع.

من جانبه، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة لم تتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب على الإطلاق، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والطلاب كانت تراقب وتدير الانتخابات.

وأضاف "حسن"، خلال حواره في البرنامج أن الطلاب أصبحوا أكثر وعي وحكمة ويستطيعون إنجاز الأمور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعات توك شو أخبار أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

أخبار تهمك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 13 ساعة

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 15 ساعة

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

موضوعات متعلقة

انطلاق انتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي وسط إقبال كبير (صور)

جامعة القاهرة: 1330 طالب وطالبة تقدموا للانتخابات الطلابية (صور)

رئيس جامعة بنى سويف يعلن الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب

جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في مسابقة "الافضل" في الأنشطة الطلابية

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات التوظيف بجامعة سوهاج

وزير التعليم العالي يناقش مع عمداء جامعة سوهاج خطة استقبال العام الدراسي الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status