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وكيلة إيكاردي تقترب من توريطه في أزمة جديدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:17 ص
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إيكاردي
إيكاردي
حسام مجدي
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تقترب واندا نارا وكيلة وزوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي باريس سان جيرمان من توريطه في ازمة جديدة مع فريقه الحالي.

انضمام إيكاردي إلى باريس سان جيرمان

وكان إيكاردي قد انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في شراء عقد ماورو إيكاردي بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي نظرا للمستوى القوي الذي قدمه مع النادي في الفترة الأخيرة.


واندا تورط إيكاردي في أزمة جديدة

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن واندا نارا رفضت الدخول في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان بشأن شراء عقد إيكاردي بشكل نهائي.


وأشارت الصحيفة إلى أن واندا تريد الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي فمن الممكن أن يصل عرض أكبر لضم إيكاردي في الصيف القادم لتضغط به على إدارة نادي باريس.


مشاركات إيكاردي مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك ماورو إيكاردي في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف وصنع هدف وحيد.


ويحتل نادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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منتخب الارجنتين باريس سان جيرمان انتر ميلان إيكاردي

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