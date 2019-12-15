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اسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
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بوابة الفجر
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استقرت اسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2019 استقرار في جميع محلات الصاغه بمصر بعد ارتفاعات محدودة  بقيمة جنيه واحد في الجرام بسب صعود السعر العالمي.

 

 

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2019

واستقرت اسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2019 عند  664 جنيه لجرام "عيار 21" ، و 569 جنيه لجرام "عيار 18"، و758 جنيه لجرام  "عيار 24" ، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5304 جنيه.

 

اسعار الذهب العالمية  :

 

وتسببت ارتفاع اسعار الذهب العالمية  خلال تعاملات الأمس الجمعه نهاية الأسبوع في صعود سعر الذهب محليا اليوم السبت.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول أمس الجمعه، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المئة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 في المئة.

وارتفعت الفضة 

 

 

 

 


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