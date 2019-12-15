شهدت اسعار الدولار اليوم الأحد 15-12-2019 استقرار في جميع البنوك، مع ترقب لأداء العملة الخضراء مقابل الجنيه هذا لأسبوع في الوقت التي قفزت فيه بقيمة 3 قروش خلال الثلاث اسابيع الماضية.

اسعار الدولار اليوم الأحد 15-12-2019 بجميع البنوك:





وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 -12-2019 ، فقد بلغ في كلا من بنك مصر ايران للتنمية والبنك الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الأسلامي قيمة 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية، سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبي وهي نفس الأسعار في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، في حين سجل في بنك الأهلى ومصر والأهلى اليوناني قيمة 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولى بلغ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار في 2020 :

ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وشركات البحوث من ضمنهم السي اي كابيتال أن يشهد الدولار ارتفاعات مقابل الجنيه في 2020 بعد تراجعات الكبيرة التى حققها في بداية العام الحالي ليصل إلى مستويات 17.11 جنيه ويستقر عندها طول عام 2020.