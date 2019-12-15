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كريم العمري ينشر صورة من كواليس مسلسل "ختم النمر" (صورة)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نشر الفنان كريم العمري، صورة تجمعه بالفنان أحمد صلاح حسني، من كواليس تصوير مسلسل "ختم النمر"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وظهر كريم العمري، في الصورة برفقة أحمد صلاح حسني، من كواليس تصوير ختم النمر الذي يجري تصويره حاليًا بمحافظة أسوان وفي الخلفية يظهر نهر النيل.

ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع له مع عدد من التعليقات داعين له بالتوفيق والنجاح، ومتمنين له المزيد من التألق وانتظارهم للعمل.

مسلسل ختم النمر بطولة عدد من النجوم ومن إنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

يجدر بالإشارة أن الفنان كريم العمري، شارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها بالدراما "لدينا أقوال آخرى"، " الزوجة 18"، " نصيبي وقسمتك 2،3"، كما شارك في فيلم الممر، الذي حقق اشادة كبيرة من النقاد والجمهور ونجاحًا كبيرًا اثناء عرضه بدور السينما والنجاح الأكبر بعد عرضه على شاشات التلفاز وتابعه الجمهور المصري والعربي في آن واحد يوم ذكرى انتصارات اكتوبر، وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

ومن المنتظر مشاركة الفنان كريم العمري، في مسلسل "الاختيار" الذي يحكي عن البطل الشهيد قائد الكتيبة «103 صاعقة» الذي استشهد في هجوم إرهابي برفح، وهو من بطولة أمير كرارة، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.


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