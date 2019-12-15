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موعد مباراة توتنهام ضد ولفرهامبتون اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة tottenham بث مباشر beIN HD

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:12 ص
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توتنهام ضد ولفرهامبتون
توتنهام ضد ولفرهامبتون
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يحل اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 فريق توتنهام هوتسيبير ضيف ثقيل على نظيره فريق وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج تحت قيادة الحكم ستيوارت اتويل، فى لقاء هام للفريقين للحفاظ على موقعهم بجدول الدوري الإنجليزي .


موعد مباراة توتنهام هوتسيبير وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة توتنهام هوتسيبير وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة ال 17 فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسيبير وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة توتنهام هوتسيبير وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة ال 17 فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 24 نقطة بينم يحتل توتنهام هوتسيبير المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
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