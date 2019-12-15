بعد إخلاء سبيل الأم.. رحلة عذاب "الطفل مروان" ما بين قسوة وتعذيب والدته وأحضان خالته (تقرير)





انتقام وتعذيب

امتلأ قلبها برغبة الانتقام من والده، وبدأ الشيطان يتوغل أكثر به، حتى تقوم بضرب؛ وركل؛ وصفع إبنها الضعيف، ولم تتوقف عند ذلك الحد، بل قامت بتصويره بالفيديو أثناء ضربه، حتى ترسله لوالده "عادل نافع".



"قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد"، كانت الكلمات الأولى في الفيديو التي قامت بتصويره، طالبة من الطفل توجيه رسالة لوالده: "تعالى خدني يابابا مش عاوز أعيش معاها"".



سريعا.. انتشر مقطع الفيديو على صفحات "السوشيال ميديا" مثل النار في الهشيم، فيما انتاب الحزن على كل من شاهد الطفل وهو يعامل بقسوة، وطالبوا بسرعة التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهلها.



بعد تقنين الإجراءات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى "مروان"، حيث تعيش بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.



تحقيقات النيابة والاستماع لأقوال والدي الطفل "مروان"

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والده "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة، فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأم وتدعى "تهاني" قامت بتعذيب طفلها، للانتقام من والده الذي تركها وتزوج من سيدة أخري، وتعدت عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، حيث "زهقت منه ومن تربيته"، حتى يأتي والده ويأخذه ليتكفل بتربيته.



أفاد مصدر بالنيابة، في واقعة تعذيب الطفل مروان صاحب الـ5 سنوات، على يد والدته داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، أن الأم تزوجت من والد الطفل ويدعى "عادل" منذ أكثر من 6 أعوام، ويعتبر والد الطفل الزوج الثاني لها بعد زواجها من شخص سابق أنجبت منه طفلة، مضيفًا أن والد الطفل انفصل عنها منذ عامين ونصف إثر خلافات زوجية.



وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الفجر"، أنه بعد انفصالها عن والد الطفل "مروان" عاد لزوجته الأخرى التي أنجب منها 4 أطفال، وكان الطفل مروان في حضانتها مقابل مبلغ مالي، وزادت الخلافات بينهم الفترة الأخيرة لمطالبتها بزيادة النفقة، إلى أن ظهر الفيديو الذي تعذب فيها طفلها انتقامًا منه.



الكشف الطبي على الطفل

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" على يد والدته بداخل شقة بالطالبية، بالكشف الطبي علي الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت به من عدمه، وكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها.



لحين إنتهاء التحقيقات.. إيداع الطفل بدار رعاية وحجز الأم

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإيداع الطفل "مروان"، بعد تعذيبه وضربه على يد والدته بداخل شقة في الطالبية، بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، لحين استكمال التحقيقات، فيما أمرت بحجز والدة الطفل 24 ساعة للانتهاء من تحريات المباحث.



والد الطفل: مش هسيب حقك يامروان

أوضح "عادل نافع" والد الطفل "مروان"، في واقعة تعذيبه على يد والدته وتدعى "تهاني إحسان"،عبر صفحته الشخصية "الفيس بوك"، وذلك بعد قرار النيابة بوضعه في دور رعاية لحين إنتهاء التحقيقات، " مش هسيب حقك يامروان"، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف مع إبنه مروان وإعادته له.



وقال "نافع"، إن زوجته قامت بتصوير الولد وهي تعنفه وتضربه، وأرسلته لأحد أبنائي لتهديدنا، وتوجهت على الفور لعمل محضر لإرجاع الطفل والتوصل لها، وفي غضون ساعة استقبلت مكالمات أن الفيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا.



وأضاف والد الطفل، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه كان لا يرى نجله "مروان" منذ عامين بسبب رفضها ذلك وكان يشاهده عن طريق الصور، بينما تأخذ نفقتها "2100" جنيه، عن طريق البريد، وهناك أوراق تثبت ذلك من خلال خصم هذا المبلغ من عمله بشركة بترول.



وتابع والد الطفل: "تزوجتها منذ 2014 وطلقتها منذ عامين ونصف، لكثرة المشاكل معي وكانت تفتعل المشاكل لتصل بالضرب وتكسير الأشياء"، ووصفها بـ"المجرمه" بسبب تعذيبها وضربها للطفل.



إخلاء سبيل الأم وتسليم الطفل لخالته

أمرت نياية جنوب الجيزة، منذ قليل، إخلاء سبيبل الأم المتهمة، وإخضاعها لجلسات علاج تأهيل نفسي لتربية الطفل، وتم تسليم الطفل لخالته.



بعد إخلاء السبيل: سأطالب بحضانة إبنى

الأب بعد سماعه لقرار النيابة، خيم الحزن قلبه من جديد، ولا يدرى ماذا يفعل، حتى يسترد الطفل لحضنه ويقوم بتربيته، وقال "عادل نافع" إنه سيطالب بإسقاط حضانة الطفل الفترة القادمة، من خلال الفيديو الذي تم تصويره، لأنها ليست جديرة بتربيته.



وكشف أن خالة الطفل أكبر من والدة مروان بحولى 3 أعوام، وهي تقطن بجانبها، ولديها إبنين من زوجها المتوفى، وهي موظفة لا تستطع الاهتمام بالطفل بسبب إنشغالها، مشيرًا أن والدة مروان استنجدت بها عندما تفاقمت الأمور.



أم بقلب صُنع من حجر.. على عكس كل الأمهات التي ينعم الله عليها بقلب رقيق بصفات مميزة؛ خاصة عند إنجابها لأطفال، ولكن هنا اختلف الحال، عندما توغل بقلبها القسوة وعدم اهتمامها بنجلها الصغير الذي يدعى "مروان" 5 سنوات، وذو جسم هزيل، إنها "تهاني إحسان" صاحبة الـ36 سنة، والتي عرفت خلال الأيام الماضية بـ"والدة الطفل ضحية التعذيب".