إحالة العاملين بـ5 مراكز  شباب للتحقيق في القليوبية (صور)

احال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ٥ مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك بعد المرور المفاجئ على العديد من مراكز الشباب يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة لتفقد سير العمل.





وتبين خلال الجولة ان هناك ٥ مراكز شباب مغلقه وتعطل سير العمل بها وهم مراكز شباب كفر علوان وكفر الحصه والشقر والولجا وكفر الحبش.





كما شملت المتابعة أيضا مركز شباب جمجرة الجديدة والتابع لإدارة شباب بنها والشهاوى خاطر التابع لإدارة شباب كفر شكر واللذان تبين انهم مفتوحين ويمارسا نشاطهما.





كما تم متابعة الاعمال الانشائية لمركز شباب كفر الاربعين ومركز شباب برقطا للتأكيد على سرعه الانتهاء من تطويرهم خلال الفترة المقبلة.