موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD عبدال





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي



ومن المتوقع أن يخوض المدرب ماوريسيو ساري اللقاء وفق التشكيل التالي:



حراسة المرمى: تشيزني



خط الدفاع: دانيلو– لياندرو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو



خط الوسط: بليز ماتويدي – رودريجو بينتانكور – إيمري تشان

خط الهجوم: فديريكو بيرناردسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.





بينما سيكون تشكيل أودينيزي المتوقع للمباراة كما يلي:



حراسة المرمى: جوان موسو



خط الدفاع: سباستيان دي مايو – ويليام تروست إيكونج – برام نيوتينك



خط الوسط: هايد تير أفيست – سيكو فوفانا – رونالدو ماندراجورا – رودريجو دي باول – ينس ستريجر.



خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا – كيفين لاسانيا.