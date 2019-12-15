Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD عبدال

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
يوفنتوس ضد أودينيزي
يوفنتوس ضد أودينيزي
عبد القادر عرابي
Advertisements
موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD
عبدالقادر عرابي


يستضيف ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، مواجهة الجولة 16 من الدوري الإيطالي غداً الأحد، عندما يسضيف فريق يوفنتوس نادي أودينيزي.


ويسعى رجال المدرب ماوريسيو ساري، للفوز بالمباراة وتجاوز كبوة خسارة الفريق أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي الجولة الماضية، حينما سقط الفريق بثلاثية مقابل هدف.


ترتيب يوفنتوس وأودينيزي قبل الجولة 16

يحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.


التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب ماوريسيو ساري اللقاء وفق التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو– لياندرو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو

خط الوسط: بليز ماتويدي – رودريجو بينتانكور – إيمري تشان
خط الهجوم: فديريكو بيرناردسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.


بينما سيكون تشكيل أودينيزي المتوقع للمباراة كما يلي:

حراسة المرمى: جوان موسو

خط الدفاع: سباستيان دي مايو – ويليام تروست إيكونج – برام نيوتينك

خط الوسط: هايد تير أفيست – سيكو فوفانا – رونالدو ماندراجورا – رودريجو دي باول – ينس ستريجر.

خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا – كيفين لاسانيا.


موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقنوات الناقلة لها

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق حفيظ دراجي، ويديرها الحكم فابريسيو باسكوا
Advertisements

أخبار تهمك

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 11 ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ ساعتين

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 11 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 6 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status