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"ظهور حلمي وحضن السيسي".. موجز أخبار منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عزام
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يقدم "الفجر"، موجزا لأهم الأخبار والأحداث خلال أول أيام منتدى شباب العالم الذي انطلق مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول المشاركة بالمنتدى، وفيما يلي عرضا لأهم الأخبار التي تم تداولها.

الرئيس السيسي يستقبل وفود الدول المشاركة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ، واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

"السيسي" يفتتح المنتدى قائلا "بسم الله نبدأ"
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، في مدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد، مرحبًا خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، بالمشاركين في المنتدى قائلًا: "بسم الله نبدأ".

لي يونج: منتدى شباب العالم 2019 يتضافر مع استراتيجية السلام للأمم المتحدة
ثمن لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حرص الدولة المصرية على عقد منتديات الشباب، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف سكان العالم تحت سن الثلاثين، وتبني رؤية الشباب أمر ضروري في عمل حكومات العالم.

وأشار "لي يونج"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الشباب عندما يسهمون في المجتمع تكون عملية التنمية أكثر استدامة، منوها بأنه لابد أن يكون هناك تطلع من الشباب لتحقيق التنمية لبلادهم.

ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم
وعرض المؤتمر عددًا من تجارب الشباب المُلهمين حول العالم، وتستعرض الفجر عددًا من التجارب التي تم عرضها خلال منتدى شباب العالم.

زين محارب السرطان يُبكي حضور منتدى شباب العالم
شارك الطفل زين "محارب السرطان: بفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم اليوم السبت، ووجه الشكر للقائمين على المنتدى قائلًا: "شكرًا لكل من أسهم بحضوري فعاليات المنتدى".

وتابع زين: "أنا بحارب مرض السرطان بقالي 7 سنوات، وحرصت خلال تلك الفترة على عدم الاستسلام للمرض، وأن أكون على ما يرام وأحيا كأنني غير مصاب بالسرطان، مضيفًا:" انتصرت على المرض بمشيئة الله ودعم أسرتي". 

وطلب الرئيس السيسي من زين مصافحته قائلًا: "تسمحلي أسلم عليك"؛ ليصعد زين إلى منصة المنتدى ويسلم على الرئيس، الذي احتضن الطفل، وسط تأثر الحاضرين بقصة زين التي تسببت في بكاء البعض.

حليمة أدين أول عارضة أزياء عالمية محجبة
قالت الصومالية حليمة أدين، أول عارضة أزياء عالمية محجبة، والتي تصدرت صورتها أغلفة أشهر مجلات الموضة حول العالم، خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم:" حرصت أمي منذ الصغر على تعليمنا تقبل الآخرين، والمختلفين عنا في اللون والجنس والدين؛ لذا نشأنا أسوياء، وتكمنا من النجاح في بيئة شابتها العنصرية".

وتابعت أدن:" أنا أول ملكة لمسابقة عائدات للوطن، وأول من شاركت في مسابقة ملكة جمال أمريكا، مرتدية الحجاب، مضيفة، كنت لاجئة في الأساس، واستطعت أن أشق طريقي نجو القمة متسلحة بالإيمان والعزيمة".

ميشيل تشيك أجبره الإرهابيون على قتل أعز أصدقائه
وشارك ضمن وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية شاب يدعى ميشيل تشيك، وروى خلال مشاركته قصة اختطاف الميليشيات المسلحة له في طفولته.

وقال تشيك:  "بينما كنت ألهو بالكرة، فوجئت بالميليشيات المسلحة تختطفني برفقة عدد من أصدقائي، وكنت وقتها في الخامسة من عمري، مؤكدًا على أن زعيم الميليشيات قال وقتها: "سنحرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتابع: "وصلنا إلى قرية هي مركز للإمدادات الطبية للميليشات وتمكنت من الهرب بعد مغافلة حراسنا، وعدت لمنزلي بمعاونة رجل من القرية، وبعدها صرنا لاجئين بسبب الحرب الأهلية في الكونغو، وعيشنا في أوغندا لـ5 سنوات، وكان على أمي أن تجتاز أزقة وطرق خطرة من أجل الحصول على نصيبنا من الطعام أو المعونات. 

أحمد حلمي يظهر بمنتدى شباب العالم
ظهر الفنان أحمد حلمي مساء السبت، بحفل افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم، في ظهور نادر له.

وأعرب حلمي عن فخره الشديد بالجنسية المصرية قائلًا: "مش مهم أقول اسمي، بس هقول جنسيتي، أنا حافظ جنسيتي كويس جدًا، وبفتخر بيها في أي مكان بروحه في العالم".

وتابع حلمي: "مش مهم الاسم، كبشر بيجمعنا حاجة واحدة هي الإنسانية رغم الاختلافات، مش هيفرق جورج من إبراهيم، ومسلم من مسيحي".
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