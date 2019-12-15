محمد الشهاوي: مصر تنفذ 312 مشروع في سيناء بتكلفة تتخطى الـ195 مليار جنيه

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن المجتمع الدولي عليه أن يضرب بيد من حديد على الدوال الدعامة للإرهاب سواء بالمال أو السلاح أو الدعم السياسي أو حتى الإعلامي، من خلال حث بعض القنوات على الفتنة والإساءة لدول عربية بشكل بالغ.



وتابع "الشهاوي"، حلال حواره ببرنامج "دائرة الحدث"، المذاع على فضائي "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي يعلم بأن القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار يؤدي إلى التنمية المستدامة، لافتَا إلى أن مصر لديها استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف من خلال التنمية.



وتابع أن هناك 312 مشروع في سيناء بتكلفة 195 مليار جنيه، من أجل خلق فرص العمل للشباب في سيناء، حتى لا يتم استقطابهم من قبل الجمعات الإرهابية.

