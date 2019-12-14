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موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة REAL MADRID بث مباشر HD beIN

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، وستقام المباراة على أرضية ستاد "الميستايا" معقل الخفافيش.


موقف ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني:

يدخل ريال مدريد المباراة وفي جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للانفراد بصدارة الليجا بعد تعثر غريمه التقليدي برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد مساء السبت بنتيجة 2-2، وتوقف رصيده عند 35 نقطة علي قمة الترتيب.


أما فريق فالنسيا يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني، ويبحث عن تحقيق نتيجة ايجابية في مباراته ضد ريال مدريد اليوم للتقدم لمراكز الصدارة في جدول الترتيب، حيث يفصله 5 نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة.


موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد:

تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني اليوم الأحد على ستاد "ميستايا"، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم:

تذاع مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الاسباني علي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الليجا الإسبانية، حيث أعلنت مجموعة القنوات القطرية، اذاعة المباراة عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق المعلق المصري (علي محمد علي) كما يمكنكم متابعة المباراة على بعض القنوات المفتوحة وهي:


- Match Football 1
- Setanta Sports Euro Asia
- Digi Sport 2 HD Romania
- beIN Sports HD 11 EN
- beIN Sports HD 1 FR
- Digi Sport 1 HD Slovakia
- SuperSport HD 3 alb
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