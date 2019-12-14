قرينة الرئيس: سعدت بحضور منتدى شباب العالم لنستكمل حلما نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم".





وأضافت قرينة الرئيس: "لنستكمل حلما بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".



