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قرينة الرئيس: سعدت بحضور منتدى شباب العالم لنستكمل حلما نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام
السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم".
وأضافت قرينة الرئيس: "لنستكمل حلما بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".
وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم اليوم السبت من مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد كبير من الشباب والمسؤولين.
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