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اليمن.. قوات الجيش تحرز تقدماً في مواجهات مع "الحوثيين" بالضالع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
الفجر
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كشفت قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، عن إحراز تقدماً ميدانياً في مواجهات مع جماعة "الحوثيين" الإرهابية، بمحافظة الضالع في وسط اليمن.

وأوضح الموقع التابع للجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "القوات تمكنت من تحرير منطقة حبيل يحيى في جبهة بتار شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز الحوثيين".

وأكد موقع الجيش اليمني، على "مقتل 14 عنصراً في صفوف الحوثيين، وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لهم خلال المواجهات".

وأفاد مصدر عسكري يمني، بمقتل قائد "جبهة بتار" في القوات المشتركة مروان العشوي، و4 جنود آخرين في مواجهات عنيفة؛ إثر هجوم شنه الحوثيون باتجاه موقع الحَرة في جبهة بتار.

وحسب المصدر، تمكنت القوات المشتركة من صد الهجوم عقب مواجهات استمرت أكثر من 5 ساعات.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.

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الكلمات المفتاحية

قوات الجيش اليمن الضالع الحوثيين الجيش اليمني

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