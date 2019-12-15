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تعرف على رأى البابا تواضروس في منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماريان ناجى
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كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن رأيه في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ قائلا: هذا المنتدى يعكس اهتمام الرئيس بشخصه والأجهزة التنفيذية بالشباب، وهي ملتقيات تعطى أملًا في المستقبل، وهذا العام أضيف للمنتدى عرض مسرحي بعدة لغات والروبوت صوفيا سيشارك، وهي كلها تصورات تواكب العصر، وتأتى بالتزامن مع قيادة مصر للاتحاد الأفريقي، وأفخر أن بلادي تقيم مؤتمرات للشباب وأحد أوجه الفخر أيضا هو تعيين الرئيس لمجموعة من الشباب نوابًا للمحافظين في مطلع الثلاثينات وهي قفزة للإمام.

كما كشف البابا تواضروس عن حقيقة استحداث قسما للتراث العريى المسيحى بمعهد الدراسات القبطية وقال: معهد الدراسات القبطية يدرس التاريخ من أيام السيد المسيح حتى اليوم، وفى القرن العاشر الميلادي بدأت الكنيسة تستخدم اللغة العربية، إذن لدينا 10 قرون تجاور فيها اللغة العربية لغتنا القبطية، فتكون تراثا من كتابات ومخطوطات وشروحات باللغة العربية، وامتدت للشام وما بين النهرين، وكان لابد أن يدرس معهد الدراسات القبطية هذا التخصص الذي يمتد لألف سنة، بل إن عدم دراسة تلك الفترة قصور في المعهد، وهذا لا يعنى إن إضافة علم يلغى علما آخر.

تابع البابا عن تقسيم الكنيسة برامج الرعاية الإجتماعية المناسبة لكل فئة وقال: على سبيل المثال هناك برنامج يسمى «بنت الملك»، وهو دفتر توفير للفتيات من عمر 14 سنة، حتى تصل سنا مناسبة للزواج فتجد مبلغ يساعدها على الزواج بكرامة، وهي أموال تستثمر في البنوك ومكاتب البريد، أما مساهمتنا فى التعليم فهي برنامج «علم ابنك»، وهو عبارة عن مجموعات تقوية بأعداد قليلة تعقد في الكنائس لمساعدة الأسر البسيطة على تعليم أبنائها، وهي أنظمة نحولها من المساعدة النقدية إلى التنمية.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم الكنيست البابا تواضروس

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