شهر على الانتفاضة الإيرانية.. قمع دموي واحتجاجات لا تهدأ (تقرير)

مع دخولها اليوم الـ 30 تتواصل الاحتجاجات الإيرانية في الداخل، فيما اشتعلت العديد من ساحات العواصم الأوروبية بالاحتجاجات، دعما لانتفاضة الدخل، وتنديداً بجرائم النظام الإيراني، الذي لا يزال يعيش الرعب والفزع مع استمرار تلك التظاهرات.





تجمعات احتجاجية





ومع دخول اليوم الثلاثين للانتفاضة، احتشد منتسبو جامعة ”آزاد“ في طهران، اليوم السبت، احتجاجاً على عدم حصولهم على رواتبهم كاملة من قبل النظام وردوا هتافات تطالب بدفع كامل رواتبهم.

وأوضح المحتجون، إنهم لن يتراجعون عن موقفهم حتى استرداد رواتبهم، التي تم انتقاصها من قبل النظام دون علمهم، والتي بلغت مليون تومان إيراني.











