نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة "مهنتك مستقبلك"

تفقد الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم، اليوم، سيارة تدريب القوى العاملة للتدريب المهني على الحرف المختلفة بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، والمجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني المختلفة (خياطة وتفصيل – كهرباء وتركيبات - سباكة صحية).



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه خلال الزيارة استمع نائب المحافظ إلى شرح وافي عن سير عملية التدريب وجدية المتدربات في عملية التدريب، ومدى الاستفادة التي حققتها عملية التدريب، لافتًا انه أكد أن توفير السيارة المتنقلة يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع البدء بمشروعات منتجة لزيادة الدخل.



وأضاف انه خلال الزيارة طلب المتدربات من نائب المحافظ تشغيل وتفعيل وحدة التدريب بالوحدة المحلية بقرية العدوة بعد انتهاء فترة التدريب وتوفير الإمكانيات والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل المتدربات عمليًا وخلق فرص عمل لهم، مشيرًا انه وجه رئيس الوحدة المحلية بالقرية بإعداد تقرير شامل حول وحدة التدريب الملحقة وحصر الإحتياجات اللازمة حتى تدخل حيز التشغيل.