Advertisements
Advertisements
Advertisements

رنا سماحة تهنئ كارمن سليمان على نجاح "بصاتك" (صورة)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

هنأت الفنانة رنا سماحة زميلتها كارمن سليمان بنزول أغنيتها الجديدة "بصاتك" عبر أستوري أكونت "إنستجرام" الخاص بالأولى.

ووضعت فيديو كليب "بصاتك" في ستوري "إنستجرام" مرتين حيث كتبت في الفيديو الأول "مين لسه مشافش العسل ده" وكتبت في الأستوري الثاني: "مبروك حبيبتي" .

يذكر أن كارمن طرحت أغنيتها الجديدة منذ يومين، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث حصلت على أكثر من 147 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" .

ونشرت كارمن سليمان، فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي ترقص فيه على أغنيتها الجديدة "بصاتك" وتحدت الجمهور بأن يقلد هذه الرقصة.

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.


رنا سماحة تهنئ كارمن سليمان على نجاح "بصاتك" (صورة)
رنا سماحة تهنئ كارمن سليمان على نجاح "بصاتك" (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات كارمن سليمان فنانة بصاتك

أخبار تهمك

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 16 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

موضوعات متعلقة

كارمن سليمان تتضامن مع لبنان بعد حوادث حرائق الغابات

"أبو ظبي" تعرض حلقة كارمن سليمان في "شريط كوكتيل" مع هشام عباس

كارمن سليمان تستعد لطرح ألبومها الجديد

كارمن سليمان تهنئ رنا سماحة بنجاح أغنيتها الجديدة "أميرة الحب"

كارمن سليمان: "مبسوطة جدًا بردود أفعالكم على أغنية تفنن"

كارمن سليمان تحمس الجمهور ببرومو "بصاتك" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status