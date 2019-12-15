رنا سماحة تهنئ كارمن سليمان على نجاح "بصاتك" (صورة)





هنأت الفنانة رنا سماحة زميلتها كارمن سليمان بنزول أغنيتها الجديدة "بصاتك" عبر أستوري أكونت "إنستجرام" الخاص بالأولى.



ووضعت فيديو كليب "بصاتك" في ستوري "إنستجرام" مرتين حيث كتبت في الفيديو الأول "مين لسه مشافش العسل ده" وكتبت في الأستوري الثاني: "مبروك حبيبتي" .



يذكر أن كارمن طرحت أغنيتها الجديدة منذ يومين، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث حصلت على أكثر من 147 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" .



ونشرت كارمن سليمان، فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي ترقص فيه على أغنيتها الجديدة "بصاتك" وتحدت الجمهور بأن يقلد هذه الرقصة.



يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.







