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الثلاثاء.. احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي لذوي الهمم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:56 م
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اليوم العالمي لذوي الهمم
اليوم العالمي لذوي الهمم
شيماء عطية
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ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية للرسم والتلوين بعنوان "ذوى الهمم"، وذلك فى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ١٧ ديسمبر الجارى، بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة.

الورشة تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع، بالتعاون مع مكتبة الحضارة الإسلامية، تحت إشراف الفنانة التشكيلية أسماء عصام جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح، ويشارك فيها عدد من أبناء جمعيات أهلية ومراكز ثقافية وفرق فنية من ذوى القدرات الخاصة.

ويقام على هامش الورشة، التى تعد الثالثة فى سلسلة الورش الفنية التى من المقرر أن يعقدها القطاع على مدار العام، معرض فنى يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية لذوى الهمم، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والغنائية، كما سيكرم كوكبة من المتميزين والموهوبين من أصحاب القدرات الخاصة.
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